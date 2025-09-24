İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, sozcu.com.tr’de önceki gün yayınlanan ve barajı sadece iki partinin geçeceğini belirten anketin künyesinin yayınlanmamasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, “Yasal zorunluluğa rağmen künyesi açıklanmayan bu anketin sahibi CHP ise derhal açıklama yapmalıdır” dedi.

Dervişoğlu’nun sözünü ettiği anket, TEAM Araştırma tarafından yapıldı.

Anket 4-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bilgisayar destekli telefon yöntemi kullanıldı, 52 il, 438 ilçede, 2.208 kişi ile görüşüldü.

Ankete göre, bu Pazar milletvekili seçimi yapılsa, sandıktan çıkacak sonuçlar şöyle:

CHP: 41.1, AKP 32.3, DEM: 7.2, MHP: 5.4, ZP: 3.6, İyi Parti: 2.9, YRP: 2.7, Anahtar: 1.9, TİP: 0.7, Diğer: 2.2