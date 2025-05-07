1. İKİZLER BURCU ERKEĞİ

İkizler burcu erkeği zeki, konuşkan ve son derece uyumlu bir yapıya sahiptir. Ancak iş gerçeği anlatmaya geldiğinde, kelimelerle oynama becerisi onu zor durumlardan kolayca kurtarabilir.

Neden yalan söyler?

Genellikle sıkıldığı için, olayları renklendirmek adına ya da kendini daha iyi göstermek amacıyla gerçeği değiştirir. Bazen de anlattığı hikâyelerle kendini bile kandırabilir!

“Ben öyle demedim” cümlesi onun için bir klasik olabilir.

2. BALIK BURCU ERKEĞİ

Romantik, duyarlı, empatik… Balık burcu erkeğini tanımlarken hep güzel sıfatlar kullanılır ama yalan söyleme nedenleri genellikle savunma mekanizmasıdır. Gerçekle yüzleşmekten hoşlanmaz, bu yüzden “beyaz yalan” onun için meşrudur.

Neden yalan söyler?

Başkalarını kırmamak, kendini kötü hissettirmemek ya da hayal dünyasından çıkmamak için. Ancak zamanla bu masum görünen yalanlar, büyük güven sorunlarına yol açabilir.

“Sana söylemedim çünkü üzülmeni istemedim” onun favori bahanesidir.

3. AKREP BURCU ERKEĞİ

Akrep burcu erkekleri gizemli, derin ve tutkuludur. Kontrolü elden bırakmak istemedikleri için, bilgileri saklamak ve gerektiğinde yalan söylemek onlar için stratejik bir hamledir.

Neden yalan söyler?

Güçlü görünmek, manipülasyon kurmak ya da planladıkları bir oyunu bozmamak için. Onun yalanı nadir olur ama çok iyi planlanmıştır.

Sessizliğini koruyorsa, bu bazen “hiçbir şey dememek her şeyi söylemektir” anlamına gelebilir.

TERAZİ BURCU ERKEĞİ

Terazi burcu erkekleri barışçıl, nazik ve uyumlu kişilikleriyle bilinir. Ancak bu özellik, onları sık sık çatışmalardan kaçınmak için gerçeği saklamaya iter.

Neden yalan söyler?

Kırmak istemediği için, “hayır” diyemediği için ya da ortamdaki dengeyi bozmamak adına. Bu da onları pasif-agresif yalancıya dönüştürebilir.

“Ben seni üzmek istemedim” diyorsa, altında başka şeyler aramakta fayda var.