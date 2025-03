Güzel havalar yavaş yavaş kendini göstermeye başlasa da, mart ayı genellikle yorgunlukla anılır.

Kışın ardından güneş ışığından yeterince faydalanamamış olmamız ve günlerin kısalması nedeniyle yaşanan uyku kaybı da bu durumu pekişriyor. Bu dönemde C vitamini almak oldukça önemli, ancak raflarımızda çok sayıda meyve bulunmuyor. Ancak bir meyve var ki vücudu C vitaminiyle dolduruyor.

Mart ayında vazgeçilmeziniz olacak C vitamini açısından zengin olan o meyve Kivi...

Kivi, bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini kaynağı olarak öne çıkıyor; 100 gramlık bir kivide 81,9 mg C vitamini bulunuyor. C vitamini ve antioksidanlar, hücresel yaşlanmayı engellemeye yardımcı olurken, vücudun sigara, kirlilik ve stres gibi etkenlerden kaynaklanan toksik moleküllere karşı savunmasını güçlendiriyor. Ayrıca, C vitamini cildin nem dengesini koruyan ve kolajen üretiminde önemli rol oynayan bir bileşen olarak da dikkat çekiyor.

Doğru kiviyi seçerken, meyvenin mümkün olduğunca evinize yakın bir yerden toplandığı, kısa tedarik zincirlerine sahip ürünleri tercih etmeniz önemlidir. Uzmanlara göre, "Meyveler hasat edildikten sonra besin değerlerini kaybetmeye başlar. Yolculuk ne kadar uzun olursa, kivi de o kadar fazla özelliğini yitirir." Ayrıca, organik kivileri ve zevkinize göre olgunluk seviyesini tercih etmeniz öneriliyor.

Kivi sevmiyorsanız, doğada yıl boyunca bulabileceğiniz birçok başka C vitamini kaynağı da mevcut. Bunlar arasında acerola, kızılcık, kurutulmuş goji meyveleri, kuşburnu (demleme şeklinde), maydanoz (taze, dondurulmuş veya toz halinde), ısırgan otu, kekik ve limon gibi C vitamini açısından zengin meyve ve bitkiler yer alıyor. Özellikle limon, neredeyse yıl boyunca erişilebilen bir turunçgil olarak dikkat çekiyor.