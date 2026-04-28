İktidarın hobi bahçelerine yönelik düzenlemesi ve beraberindeki tartışmalar, Ankara’ya 30 kilometre uzaklıktaki Akyurt ilçesine taşındı. İlçenin birçok noktasında ‘hobi bahçesi’ adı altında yapılmış villalar bulunuyor. Bu yapılar 7-10 milyon liradan satılırken, aylık 50-70 bin liraya kiraya veriliyor.

CHP’DEN TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel, Sakarya mitinginde yaptığı konuşmada, “Ankara Akyurt’ta Melih Gökçek ve zengin arkadaşlarının hobi bahçesi gibi görünen villaları var. Erdoğan hobi bahçelerini veto ediyor, Melih’in villalarını kurtarıyor. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hobi bahçelerinin yıkılması gerektiğini savunurken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ise buna karşı çıkmıştı.

PAZAR KAVGASI

Gökçek’in AKP MKYK’daki bu çıkışının arkasında söz konusu villaları koruma amacı olduğu iddia edilirken, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da Gökçek’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu ortamda, “Doğru konuşmuyorsun Osman, ben de pazara gidiyorum, vatandaşlar hobi bahçelerinden şikayetçi” dediği aktarıldı. Erdoğan’ın da araştırma için dört kişilik bir komisyon kurulmasını istediği öğrenildi.

Bakan Yumaklı’nın bu görüşmelerde kullandığı, “Konuşturmayın beni... Akyurt’a neredeyse yerleşmişler. O yüzden bu kadar çabalıyor” dediği iddia edildi.

AKP MKYK’sında yapılan son toplantıda ise Osman Gökçek “Bu evleri yıkarsak vatandaş bize oy vermez” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖKÇEK’İN HOBİ BAHÇESİ STATÜSÜNDE ÇOK SAYIDA VİLLASI VAR

AKP’nin ‘hobi bahçeleri’ düzenlemesi, Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in MKYK’daki itirazının ardından Erdoğan’ın talimatıyla askıya alınmıştı. Gökçek, itirazına gerekçe olarak vatandaşların tepkisini sunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Melih Gökçek’in ‘hobi bahçesi’ statüsünde çok sayıda villasının bulunduğunu ve oğul Gökçek’in bu nedenle düzenlemeye itiraz ettiğini iddia etti.