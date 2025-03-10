Hayatımızın üçte birini uyuyarak geçiriyor olmamıza rağmen, uykuya gereken önemi vermediğimiz açıkça ortada. Yetersiz uyku, bağışıklık sistemi, metabolizma, kalp-damar sağlığı, duygusal ve bilişsel sorunlara yol açabiliyor. Kısacası, etkilediği pek çok alan var. Uyku sorunları, sağlığınızı her düzeyde olumsuz etkileyebilir ve örneğin diyabet gibi mevcut hastalıkları daha da kötüleştirebilir.

Tüm bunlar, uykuyu ihmal etmeyi bırakmamız gerektiğini açıkça gösteriyor. Peki, nasıl? Bu konuda yapılan birçok çalışma bulunuyor. Günümüzde, sabahları dinlenmiş bir şekilde uyanmak için en etkili ipuçları konusunda oldukça net bir fikir birliği oluşmuş durumda.

6 yıl sürdü, ideal zaman belli oldu

2021 yılında Avrupa Kalp Dergisi'nde yayımlanan bir makalede uyku ile ilgili dikkat çekici ve doğru istatistikler paylaşıldı. Araştırmanın örneklemi oldukça güçlüydü: Bilim insanları, her biri en az bir hafta boyunca uyku izleme bileziği takan 88.926 yetişkinden veri topladı. Çalışma toplamda yaklaşık 6 yıl sürdü.

Araştırmanın sonuçlarına göre, gece 22:00 ile 23:00 arasında uyumak en ideal zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Saat 23:00'ten sonra yatağa girmek, kalp rahatsızlıkları riskini yüzde 12 oranında artırıyor. Gece yarısından sonra ve saat 22:00'den önce uyuyanlarda ise kalp rahatsızlığı riski yaklaşık yüzde 25 artıyor. Uyku sürelerine gelince, yetişkinler için günlük 7 saatten fazla uyumamak önemli. Genel olarak, gece 22:30'da yatmak ve sabah 06:00 ile 09:00 arasında uyanmak en sağlıklı uyku düzeni olarak öneriliyor. Ergenler için 8 ila 10 saatlik uyku idealken, yaşlılar (61 yaş ve üstü) içinse 7 ile 8 saat arası uyumak en faydalı süre olarak belirlenmiş.

İyi uyku nasıl sağlanır?

Düzenli saatlerde yatağa gitmek önemli. Vücudun sabit bir ritme ve rutine (hafta sonları da dahil) ihtiyacı vardır.

Yatmadan en az 6 saat önce enerji içecekleri ve kahveden kaçının.

Yatmadan en az 2 saat önce ekran kullanımını sınırlayın.

Odanızın sıcaklığını 19 santigrat derece civarında tutun.

Nefes egzersizleri veya meditasyonla stres ve rahatsız edici düşüncelerle başa çıkın.

Karanlık ve sessiz bir ortamda uyumaya çalışın.

Bu tavsiyeler size tanıdık gelmiş olabilir. Dünyadaki anneler, yıllardır çocuklarına bunları öğretiyor. Ve evet, anneler haklı; bilim de bunu doğruluyor.