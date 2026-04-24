İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan “2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu”, Türkiye'deki toplam alışveriş merkezlerinin sayısını yayımladı. Rapora göre AVM sayısı artışını sürdürürken, son yıllarda büyüme hızında belirgin bir yavaşlama dikkat çekiyor.
AVM SAYISI 465'E ULAŞTI
2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde, kapanan ya da işlev değiştiren projeler dahil toplam AVM sayısı 465’e yükseldi. Son bir yılda eklenen kiralanabilir alan yaklaşık 85 bin metrekare oldu. Bu artış oranı yüzde 1’in altında kalarak sektörün kontrollü büyüme dönemine girdiğini gösterdi.
Toplam kiralanabilir AVM alanı ise 13,9 milyon metrekareye çıktı. Uzmanlara göre son 10 yılda genel artış trendi korunurken, son 3 yılda yeni yatırım temposunda yavaşlama yaşandı.
AVM YOĞUNLUĞUNDA LİDER İSTANBUL
Nüfus bazlı AVM yoğunluğu incelendiğinde, kişi başına düşen kiralanabilir alan açısından zirvede İstanbul yer aldı. Bin kişi başına 329 metrekarelik AVM alanıyla şehir liderliğini korudu.
Günün Trend Haberleri
EN ÇOK AVM'YE SAHİP İLLER
Türkiye’de AVM sayısının en yüksek olduğu şehirler şu şekilde sıralandı:
İstanbul – 134 AVM
Ankara – 41 AVM
İzmir – 27 AVM
Antalya – 20 AVM
Bursa – 17 AVM
Muğla – 12 AVM
Kocaeli – 12 AVM
Aydın – 10 AVM
Konya – 9 AVM
Tekirdağ – 8 AVM
Mersin – 8 AVM
AVM'Sİ OLMAYAN İLLER
Rapora göre Türkiye’de halen AVM bulunmayan 13 il var. Bu şehirlerde modern alışveriş merkezi yatırımı henüz gerçekleşmedi.
AVM’si olmayan iller şunlar:
Amasya
Ardahan
Bartın
Burdur
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
Kars
Kırşehir
Kilis
Muş
Sinop
Tunceli
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.