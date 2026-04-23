Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Totana Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki M.Y., imam Mehmet Latif Yeprem tarafından cinsel istismara uğradı. 20 Nisan'da gözaltına alınan Yeprem, Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

'DİN ADAMI OLDUĞUM İÇİN GERÇEKLERİ SÖYLEYECEĞİM'

Yeprem ifadesinde, "Ben din adamı olduğum için gerçekleri söylemek zorunda hissediyorum. İlk olarak birleşme teklifi M.’den geldi. Ben de şeytana uydum ve kabul ettim” dedi. Kız çocuğunun şikayetinin olmadığını savunan Yeprem “Dosyanın kapanmasını istiyorum Ne yazık ki şeytana uydum çok pişmanım" ifadelerini kullandı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BASKIYLA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Yerel kaynakların iddiasına göre Yeprem’in akrabaları kız çocuğu M.Y. ve ailesine baskı kurarak ifadesini değiştirmesini istedi. Bunun üzerine M.Y., ifadesini değiştirmek zorunda kaldı. Öte yandan Totana Mahallesi’nde imamın serbest bırakılması sonrası kutlama gerçekleştirildiği öne sürüldü.

'İSTEMİYORDUM ZORLA YAPTIN'

Kız çocuğu M.Y.nin İstanbul'da görev yapan polisle nikah kıyacağı süreçte skandal ortaya çıktı. Nikah iptal edildi. M.Y. ile imam arasında geçen bir diyaloğun ses kaydının ortaya çıktığı öne sürüldü. Ses kaydında M.Y., nikah kıyacağı polisin evlilik öncesi araştırma yaptığını ve geçmiş mesajlara ulaştığını söyledi. M.Y. "İstemiyordum, zorla yaptın. Küçüğüm, bana kimse inanmaz" ifadelerini kullanırken, kendisinin öldürülebileceğini dile getirdi. Yeprem'in ise "Benim ismimi nasıl biliyor. Benim üstüme atma, katlime neden olursun. Şeytan bizi kandırdı. ‘Biz bir şey yapmadık’ dersin. Eline ayağına kapan, bizi kötü etme. Rezil olacağız. Sadece mesajlaştığımızı söyle. Ona söyle eğer kapatmazsa adam ölür." dediği öne sürüldü.