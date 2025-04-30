Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.
Zehra Kınık Demir, Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada duruşma salonuna geldi.
DAVA ERTELENDİ
Ekol TV muhabiri Elyesa Karatepe'nin haberine göre, Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın yargılandığı duruşmada, davanın 26 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.
YÜZDE 100 KUSURLU
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda da kazada asli kusurlu bulundu.
Kınık, daha önce dava dosyasına giren 2 bilirkişi raporundan birinde yüzde 100 kusurlu, diğerinde ise asli kusurlu sayılmıştı.