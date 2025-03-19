Penne Belediye Başkanı Gilberto Petrucci, kasabadaki 40'tan fazla boş evin yeni sahiplerini beklediğini belirtti. Kasabanın tarihi merkezinde yalnızca 1.000 kişi yaşadığını belirten Petrucci, nüfusun azalması nedeniyle bölgenin hayalet kasabaya dönüşme riski taşıdığını söyledi.

Petrucci, kasabanın demografik yapısına da dikkat çekerek birçok ailenin II. Dünya Savaşı sonrası ve 1970'lerde daha büyük şehirlere göç ettiğini aktardı. Bu süreçte özellikle çiftçi ailelerin kasabayı terk ettiğini belirten belediye başkanı, şimdi ise bu evlerin yeni sahiplerini beklediğini belirtti.

EVLERE SAHİP OLMAK İÇİN TEK BİR ŞART VAR

1 euroluk evlerin satış sürecine dair konuşan Petrucci, tek şartın restorasyon olduğunu belirtti. Alıcıların, evleri satın aldıktan sonra üç yıl içinde yenilemeyi taahhüt etmeleri gerekiyor. Ancak çalışmalara başlamak için herhangi bir peşinat garantisi talep edilmiyor.

Belediye başkanı, evlerin ortalama yenilewme maliyetinin 20 bin euro civarında olacağını söylerken, daha iyi durumda olan evlerin fiyatlarının 40 bin eurodan başlayacağını belirtti.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1 euroluk evlere sahip olmak isteyenlerin; 1eurohouses.com, case1euro.it, property-in-sicily.estate, Auctions2Italy sitelerinden ilanları takip etmesi gerekiyor.

Ayrıca Sambuca ve Troina gibi belediyelerin resmi internet sitelerinde de bu tür satış ilanları yer alıyor.

İŞTE SÜRECİN ÖZETİ

Süreçte özetle alıcıları bekleyenler şöyle: 1 euroya ev satın alabilirsiniz ancak tadilat masraflarını karşılamak zorundasınız. Restorasyona belirlenen süre içinde başlamaz veya tamamlamazsanız, 4 bin euroyu aşan depozitonuz yanabilir. Belediyelerin belirlediği şartlar farklı olabilir; bazıları oturma zorunluluğu koyarken bazıları tatil evi olarak kullanıma izin veriyor.

İtalya'da oturma izni olmayanlar yılda en fazla 180 gün kalabiliyor. Öte yandan evi almadan önce yerinde görmek de önerilenler arasında...