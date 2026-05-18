CHP'de AKP'ye geçişi ile 'Topuklayan Efe' lakabını alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşine ait olan Jant Sanayi Ticaret A.Ş.'de İtalyan ortaklar ortaklıktan ayrılma kararı aldı.

Aydın’da faaliyet gösteren JMV Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş’de uzun yıllardır devam eden İtalyan ortaklık resmen sona erdi. Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda İtalyan ortaklara ait hisseler Jantsa Jant Sanayi A.Ş’ye devredildi.

12 YILLIK ORTAKLIK BİTTİ

Yapılan hisse devirleri kapsamında MV Italia SRL’nin sahip olduğu 5 milyon 350 bin adet paya karşılık gelen 53 milyon 509 bin 980 lira nominal değerli hisseler Jantsa’ya geçti. Ayrıca MW AFTERMARKET SRL ile MV Romania S.A’ya ait payların da devredilmesiyle birlikte şirket sermayesinin yüzde 99,9986’lık bölümü Jantsa’nın kontrolüne geçmiş oldu.

Jantsa ile İtalyan ortaklar arasındaki iş birliği 2013 yılında Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan jant fabrikasıyla başlamıştı. Binek ve ağır vasıta araçları için üretim yapılan tesiste 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağlanırken, fabrikanın kuruluşunda 36 milyon euroluk yatırım yapılmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL 'JANSTA'YI TAKİP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşinin şirketi Jantsa, parti değişikliği haberlerinin ardından borsada yükselişe geçmesi dikkat çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ‘Batmak üzere olan jant fabrikasını takip edeceğiz. Bakalım bundan sonra neler oluyor o firmaya’ açıklaması yapmıştı.