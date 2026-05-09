İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında sanık olarak yargılanan Murat Gülibrahimoğlu’nun “itirafçı olmak istediği” yönündeki iddialar, avukatı Abdullah Kaya tarafından mahkemeye sunulan dilekçeyle yalanlandı. Avukat Kaya, müvekkili adına sunulan itirafçı dilekçesinin sahte olduğunu ve imzasının taklit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan beyanda, sosyal medyada dolaşıma giren 26 Mayıs 2025 tarihli belgenin, Gülibrahimoğlu’nun bilgisi ve rızası dışında hazı rland ığı vurgulandı.

‘TALEPLER GERÇEK DIŞI’

Avukat Abdullah Kaya, belgenin Avukat Buğra Doğutepe tarafından soruşturma makamına iletildiğini, ancak belgenin ekindeki yetki belgesinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını belirtti. Dilekçede, sahte belgeyle “tutuklanmama güvencesi” ve “irtikap kapsamında beyan verme” gibi müvekkilinin iradesini yansıtmayan taleplerde bulunulduğunu belirten Kaya, meslektaşı Doğutepe hakkında şikayette bulundu.