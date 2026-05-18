İBB davasının 39. gününde, daha önce verdiği “etkin pişmanlık” ifadesini geri çeken iş insanı sanık Murat Kapki’nin savunmasına devam edildi. Duruşmanın başında “Bazı hususları atladım” diyen Kapki, mahkemeden 15 dakika ek süre talep etti.

'ÖZGÜR İRADEMLE İFADE VERMEDİM'

Savunmasında ifadelerinin özgür iradesiyle alınmadığını öne süren Kapki, “Verdiğim ifadeler özgür iradeyle verilmiş ifadeler değildi. Bana ‘sen mi vurdun’ deseler ‘evet ben vurdum’ derdim, ‘Roma’yı sen mi yaktın’ deseler ‘evet ben yaktım’ derdim” dedi.

Soruşturmayı sonradan öğrendiğini belirten Kapki, “2024 Ekim ayında Çetin Ayaz isimli biri bana gelip hakkımda ve şirketlerim hakkında gizli bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi. ‘Bizim her şeyimiz tertemiz’ dedim, konu kapandı” ifadelerini kullandı.

Daha sonra eski tanıdığı İsmail Kaan ile görüştüğünü anlatan Kapki, “Kendisine durumu anlattım. Bir süre sonra bana ‘Böyle bir durum varmış. Mallarını benim üzerime geçir, sana hiçbir şey yapamazlar’ dedi. Ben de bunun sorun yaratıp yaratmayacağını sordum. ‘Bana hiçbir şey yapamazlar’ dedi, hatta telefonunu göstererek ‘Onlarla ilgili elimde çok şey var’ dedi” şeklinde konuştu.

'EŞİM GİRECEĞİNE BEN GİREYİM DEDİM'

Kapki, bu kişilerin ifadelerinin alınmadığını öne sürerek, “Kimse Çetin’e bir şey sormadı, İsmail ve Çetin yok. Eşim tutuksuz sanık, ailemden tutuklananlar var. Eşim gireceğine ben gireyim dedim” dedi.

Mal varlığını devretmesine ilişkin olarak ise “Sadece bana ‘Mallarını bana ver, bana bir şey yapamazlar’ dediği için mallarımı verdim. Aramızda herhangi bir ticari ya da hukuki ilişki yoktu. 10 metrekarelik bir odadasınız, birisi malınıza çökmüş gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kapki, İsmail Kaan hakkında defalarca beyanda bulunduğunu ancak ifadesinin alınmadığını savunarak, “Her gittiğimde anlattım ama tek bir ifadesi bile alınmadı” dedi.

İhalelere ilişkin de konuşan Kapki, “Üç ihaleden yargılanıyorum ama dört ihale aldığım biliniyor. 2018’deki metro reklam alanları ihalesi iddianamede yok. Oysa aynı yöntemle alınmış bir ihale. Eğer orada sorun yoksa benim ihalelerimde de yoktur” dedi.

'CEM KÜÇÜK HALA BUNU GERÇEKMİŞ GİBİ ANLATIYOR'

Televizyon programlarında iddiaların yer almadığını öne süren Kapki, “Söylediklerimin hiçbiri konuşulmuyor. Beni hedef aldıklarında ise her şey konuşuluyordu” ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci’nin açıklamalarına da değinen Kapki, “Savcının odasının kapısını kırarak içeri girileceğini söylemiş. Böyle bir şey olabilir mi? 7. kata çıkmak bile izne bağlı. İlk kez tutuklandım, ilk kez böyle bir ortamdayım. O odaların dinlenip dinlenmediğini nereden bileyim?” dedi. Kapki, bazı yorumcuların açıklamalarına ilişkin de “Cem Küçük hâlâ bunu gerçekmiş gibi anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamalara da değinen Kapki, “Ben neden tutukluyum? İhaleye fesat karıştırmadım. Ben Kültür A.Ş.’nin alt ihalesini aldım. Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. arasındaki ihaleye hiçbir şekilde müdahil değilim. Ben memur değilim, iş insanıyım. Tüm ödemeleri yaptım, yatırımlarımı gerçekleştirdim” dedi. Yaptığı yatırımlara ilişkin bilgi veren Kapki, “Üç yıllık ihale için 5-6 milyon dolarlık yatırım yaptım, tüm kira ödemelerini düzenli yaptım, hatta vade farkı bile ödedim” ifadelerini kullandı.

Rüşvet iddialarını da reddeden Kapki, MASAK raporuna ilişkin olarak “Hüseyin Köksal’ın şirkete Mayıs ayında ortak olduğu açık. Ancak raporda Kasım ayında olmuş gibi gösteriliyor. Bu, sanki üçüncü kişiye para transfer etmişim gibi bir algı yaratmak için yapılmış bir çarpıtma” dedi.

Kapki, “Bu durumu savcıya defalarca anlattım ama dikkate alınmadı. Savcı sadece duymak istediği şeyleri aldı, doğruları söyleyince kulaklarını kapattılar” ifadelerini kullandı. Mahkemeden İsmail Kaan ve babası Osman Kaan’ın dinlenmesini talep eden Kapki, “İsmail Kaan hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. 1 milyon 750 bin dolar verildiği söyleniyor. Bu paranın da araştırılmasını istiyorum” dedi.

'BAZI VAATLER VERİLDİ'

İfade alma sürecine ilişkin de konuşan Aras, “Müvekkilimiz talep göndermesine rağmen ifadeye çağrılmadı. Cezaevinden doğrudan savcının yanına götürüldü. Eşinin kurtarılacağı ve kendisinin tahliye edileceği vaadiyle bazı beyanlarda bulunmaya zorlandı. Bu ifadeler hukuka uygun değildir” ifadelerini kullandı. Avukat Aras, dosyada savunmanın yok sayıldığını öne sürerek, bu aşamada müvekkilinin yeni bir beyanda bulunmayacağını bildirdi.

'SİZİNLE HİÇ TANIŞMADIK'

'İmamoğlu'nun Kasası' olduğu iddia edilen Kapki'nin savunmasının ardından CHP'nin Cumhurbaşkan Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorular yöneltti.

Ekrem İmamoğlu: Murat Bey; sizinle biz tabii ki ifade ettiniz ama bunu bir daha üstüne basa basa ifade edelim. Sizinle biz bu operasyonlardan önce hiç tanıştık mı?

Murat Kapki: İki defa. Yani tanışmadık, sadece birinde Kültür AŞ'nin vermiş olduğu iftar yemeğinde 1.000 kişilik iştiraklere verilen bir yemek vardı, orada herkesle tokalaşıyordunuz, benimle de tokalaştınız. Şahsımla ben Murat, siz Ekrem diye böyle bir şey tanışmadık yani.

Ekrem İmamoğlu: Evet, yani hiç tanışmadık aslında. Yani birimize bir çay kahve ısmarladık mı? Yemek yedik mi?

Murat Kapki: Hayır.

Murat Kapki: Hayır. Yani Kültür AŞ'de yenen yemeği sayarsanız evet.

Ekrem İmamoğlu: Evet. Biz yani bir kişisel ticaret... Siz de iş adamısınız, benim de geçmiş yaşamımda iş yaşamım var. Hala el konmuş ama hani neredeyse 40 yıla yaklaşan bir emeğimin 70 yıllık aile emeğimin olduğu iş yaşamım var. Sizinle herhangi bir ticaretimiz oldu mu Murat Bey, bizim?

Murat Kapki: Hayır.

Ekrem İmamoğlu: Sayın Başkan, lütfen yani lütfen ama lütfen az önce ifade ettiğim şeylerin en üst seviyede sizin hafızanızda değil yani vicdanınızda ve adaletinizde böyle çok özel bir yerde kalması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda örgüt ve örgüt üyeleri, örgüt yöneticileri şeklinde burada insanlar yargılanıyor. Burada bir örgüt yoktu. Burada örgüt yoktur. Lütfen bunu muhafaza edin.

'İNAN GÜNEY HAKKINI HELAL ETSİN'

Murat Kapki, başsavcılık sorgusunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de İBB’deki ‘yolsuzluk ağları’na dahil olduğunu iddia etmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, mahkemede soru sormak için söz alınca Kapki, Güney’e şunu dedi:

“Ben sizi tanımıyorum. Daha önce de tanışmamıştık. Orada sadece dediğim gibi bana anlatılanlardan dolayı sizin adınızı söyledim. Sizinle ilgili şahsen bildiğim hiçbir şey yok. Hakkınızı helal edin.”