İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi ve sorumluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ilçedeki kırsal alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda A.Ş., M.A.Ç., İ.O.Y., O.K., M.U., O.G., Ş.T. ve Y.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı dalgıç motoru, elektrikli delici, 45 metre uzunluğunda su tahliye borusu, 4 litre benzin, kazma, kürek, keser ve kırıcı ekipmanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

