ATV’nin Baba Yapım imzalı dizisi Aynı Yağmur Altında, domuz eti sahnesi nedeniyle gündem olmuş ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Şimdi diziden sürpriz bir final kararı geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Deniz Uğur ve Levent Ülgen’in paylaştığı dizi, 22 Mart Pazar günü yayınlanacak 7. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Pazartesi günleri yayınlanan dizi, reytinglerde beklentiyi karşılamayınca pazar gününe alınmıştı. Final kararıyla birlikte izleyiciler, özellikle domuz eti sahnesinin yankılarıyla ekranlara veda edecek dizinin son bölümünü merakla bekliyor.

Dizi, kısa sürede hem oyuncu kadrosuyla hem de tartışmalı sahneleriyle magazin gündeminde yer almıştı.

YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönen Hülya Avşar, Aynı Yağmur Altında dizisindeki “domuz eti” sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı izleyiciler sahneyi dini hassasiyetler çerçevesinde eleştirirken, dizinin yapımcısı Baba Yapım konuya ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

'MANİPÜLE EDİLEN BİR SOFRA SAHNESİ'

Yapım şirketinden yapılan açıklamada, sosyal medyada gündeme gelen sahnenin bağlamından koparıldığı savunuldu. Söz konusu sahnenin inanç ya da yaşam tarzı çatışması değil; "kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviri" olduğu ifade edildi.Açıklamada, sahnenin kutuplaştırıcı bir amaç taşımadığı belirtilerek, tam aksine toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemine vurgu yapıldığı kaydedildi:''Aynı Yağmur Altında dizimizin sosyal medyada manipüle edilen sofra sahnesi, inanç veya yaşam tarzı çatışması değil, kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviridir. Bağlamından kopartılmamış haliyle söz konusu sahne tasarımı, iddia edilenin tam aksine kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemini gösteriyor.''