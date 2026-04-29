İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde meydana gelen yangında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin'in (47) yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında ağır yaralanan Uğur Girgin ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Girgin'in hastanedeki tedavisinin entübe edilerek sürdürüldüğü öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının çalışmalarının ardından Hasan Girgin'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.