İzmir’de Üçyol ile Karabağlar arasında sefer yapan bir minibüste genç kadın, şoföre taciz edildiğini söyledi.

'İKİ SAATTİR SÜRTÜNÜYORSUN RESMEN'

Arkasında bulunan şahsa "Birazcık çekilir misin ya? Off sabahtan beri bu ne ya? Bir ton yer var neden dokunup duruyorsun? Rahatsız ediyorsun! İki saattir sürtünüyorsun resmen!" diyen genç kız, şoförün yanında bulunan boş koltuğa oturdu.

(Genç kızı taciz eden şahıs)

'SIKINTI VARSA İNSENE AŞAĞIYA'

Şoför ise genç kızı taciz eden şahsa "Atla aşağı birader, al şu parayı da!" dedi.

(Minibüs şoförü)

Taciz ettiği öne sürülen şahıs ise şoföre "Niye ben daha gideceği yere gelmedim ki ineyim. Parayı da almıyorum, sıkıntı varsa gelsene aşağıya" diye karşılık verdi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Bunun üzerine çıkan tartışmada söz konusu şahıs minibüs şoförüne bıçakla saldırmaya çalıştı. Minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araya girdi.