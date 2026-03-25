İzmir’in Karabağlar ilçesi Seyhan Mahallesi’nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mobilya imalathanelerinin yoğunlukta olduğu bölgede başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki işletmeleri tehdit etmeye başladı.
ALEVLER DURDURULAMIYOR: 5 NOKTAYA SIRADI!
İlk belirlemelere göre yangın; boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile mobilya malzemelerinin bulunduğu 2 ayrı depoya sıçradı. Kimyasal maddelerin ve ahşap malzemelerin alev almasıyla yangın kontrol edilmesi güç bir boyuta ulaştı.
İTFAİYE SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye grubu, sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri alevlerin diğer dükkanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.