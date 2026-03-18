İzmir merkezli yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda büyük çaplı sahte alkol ağı çökertildi. Operasyonda toplam 40,2 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda çalışma yürüten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik kapsamlı bir takip süreci başlattı. Şüphelilerin bağlantılarını ortaya çıkarmak ve depo ile üretim noktalarını belirlemek amacıyla teknik ve fiziki izleme gerçekleştirildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 12 Mart’ta İzmir’in Buca, Konak, Bornova ve Kemalpaşa ilçeleri ile Aydın, Manisa ve Mardin’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 ev, 3 depo, 1 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 40,2 ton taklit etiketli etil alkolün yanı sıra yüzlerce sahte etiket, binlerce kapak, çok sayıda bidon ve büyük hacimli tanklar ele geçirildi. Ayrıca alkol üretiminde kullanılan arıtma cihazları ile aktarım ekipmanlarına da el konuldu.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.