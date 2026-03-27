Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı, kentte büyük panik yarattı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

ARAÇTAN ATEŞ AÇTILAR

Saldırı, Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde bulunan tarihi bir binada faaliyet gösteren eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre saldırganlar, araçla mekanın önüne gelerek içeride bulunanlara ateş açtı. Kurşunların hedefi olan yurttaşlar yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı.

Saldırıda ağır yaralanan mekan sahibi Volkan Berberoğlu, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgisi bulunmadığı ve evine gitmekte olduğu öğrenilen Cem Özer’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kısa süre önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden emekli olduğu öğrenilen Talip Çakır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAMERALAR DEHŞETİ KAYDETTİ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir aracın mekan önünde yavaşladığı ve araç içerisinden ateş açıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı, kurşunların isabet ettiği kişilerin yere düştüğü anlar da yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.