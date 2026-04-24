Koreli kaynaklar tarafından sızdırılan görseller, Hyundai Assan’ın İzmit fabrikasında üretilerek dünyaya ihraç edilecek olan modelin tasarım detaylarını bir bir ortaya döktü. Hyundai’nin elektrikli araç hamlesinin en yeni ve stratejik üyesi IONIQ 3, N Line donanımının ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üretimi yapılacak standart versiyonuyla ilk kez objektiflere yakalandı.

MİNİMALİST BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP

Şehir içi trafikteki kullanıma ve günlük konfora uygun özellikleri bünyesinden barındıracak şekilde tasarlaanan model, görsel olarak minimal hatlara sahip. Sportif N Line versiyonunun agresif hatlarının aksine, standart IONIQ 3 daha minimalist ve sofistike bir tasarım diliyle geniş kitleleri hedefliyor.

REKABETİ ARTIRACAK

Hyundai’nin elektrikli araç stratejisinin en önemli halkalarından biri olan IONIQ 3, markanın İzmit’teki üretim tesislerinde banttan inecek. Bu durum, modelin hem yerel pazardaki rekabet gücünü artıracak hem de Türkiye’nin elektrikli araç üretim üssü olma hedefine katkı sağlayacak.