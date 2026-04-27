Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından biri olan Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya yönelik ifadeleri nedeniyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgenç’in sosyal medya hesabından yaptığı 12 paylaşımın, Akarca’nın “onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte” olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu gerekçeyle Özgenç’e "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlaması yöneltildi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Medyascope'ta yer alan habere göre savcılık, Özgenç’in 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç ise savcılığa verdiği ifadede, Mehmet Akarca’yla ilgili nitelendirmelerin herhangi bir hakaret içermediğini, ceza hukuku sorumluluğunu gerektiren bir fiilin varlığından söz edilemediğini, Yargıtay Başkanının görevinin yargısal değil, idari bir görev olduğunu belirtti.