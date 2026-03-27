MHP'de dikkat çeken sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullandı.

İzzet Ulvi Yönter’in sert ifadeler içeren mesajının kime yönelik olduğu merak konusu oldu.

Söz konusu paylaşımın ardından Yönter’in bazı MHP’li isimlerin paylaşımlarını da yeniden gönderi olarak paylaşması dikkat çekti.

Bu gelişme, mesajın parti içindeki bir isme yönelik olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.