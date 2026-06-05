Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir ev ile Alaçam ilçesi Karlı Mahallesi’nde uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 16 kilo 404 gram skunk, 60 adet vakumlu paketleme poşeti, 11 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi ve 26 sentetik hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında bir jandarma personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.