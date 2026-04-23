Japonya'nın dünyaca ünlü tıp dergisi Weekly Women PRIME'da yer alan habere göre, Tohoku Üniversitesi'nden Prof. Dr. Masahiro Kohzuki, böbrek sağlığı için "asla tüketilmemesi gereken" gıdaları tek tek sıraladı.

Böbreklerin vücuttaki atık temizleme fabrikası olduğunu hatırlatan uzman, beslenme hatalarının saniyeler içinde organ iflasına yol açabileceğini kanıtladı.

Fosfor karaciğeri değil böbreği vuruyormuş

Dr. Kohzuki, özellikle işlenmiş gıdalardaki fosfor tehlikesine dikkat çekiyor. Sosis, jambon ve pastırma gibi ürünlerdeki katkı maddeleri, böbrek filtreleme sistemine aşırı yük bindiriyor.

Fosfor bazlı katkılar, böbrek fonksiyonlarında ani düşüşe neden oluyor.

Emülgatör içeren peynirler, böbreğin süzgecini saniyeler içinde tıkayabiliyor.

Yüksek tuz ve fosfor kombinasyonuyla 'böbrek katili' olarak sınıflandırılıyor.

"Sağlıklı" sandığınız sebze sularına dikkat

Birçok kişinin şifa niyetine içtiği şişelenmiş sebze suları, meğer tam bir şeker bombasıymış. Dr. Kohzuki şu uyarılarda bulunuyor:

Şişelenmiş Meyve/Sebze Suları: Tek bir kutuda 20-25 gram (yaklaşık 6 küp şeker) şeker bulunabiliyor. Bu, kan şekerini zıplatarak böbrek damarlarını çürütüyor.

Enerji İçecekleri: Profesörün kendisinin bile asla içmediği bu içecekler, böbrekler için en büyük 'katillerden' biri.

1. seviye tehlike: Turşular ve nişasta

Böbrekler için en riskli gıdalar listesinde turşular ve rafine nişastalar üst sıralarda yer alıyor.

Turşu çeşitleri: Aşırı tuz içeriği nedeniyle böbrekler için "1. seviye" tehlike arz ediyor.

Tatlı ekmek ve beyaz un: Kan şekerini hızla yükselterek böbrekteki kılcal damarlara geri dönüşü olmayan zararlar veriyor.