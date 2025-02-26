Japon erkeklerin ağlamadığına dair bir düşünce mevcut. Fakat bu bir yanılgıdır. Çünkü erkekler de ağlar. Ama Japon kültüründe bu biraz daha az rastlanan bir olay. Nedeniyse kültür ve gelenekler.

KÜLTÜR VE BENİMSEDİKLERİ FELSEFE ETKİ EDİYOR

Bunlardan ilki Samuray kültürünün etkisinin olması. Japon kültürü, tarih boyunca Bushido yani savaşçılık felsefesine dayanmıştır. Samurayların, cesaret, onur ve kendine hakimiyet gibi değerlere sahip olması beklenirdi. Bu miras günümüzde hala etkisini sürdürüyor ve Japon erkeklerinden genellikle duygularını kontrol etmeleri bekleniyor.

Diğer bir nedeni ise Japon kültürü. Japon toplumu, "gaman" yani dayanıklılık anlamına gelen bir kavramı benimser.. Erkeklerin acılarını ve zorluklarını sessizce göğüslemesi gerektiği düşünülür. Ayrıca, Japon kültüründe "haji" yani duygusu çok güçlüdür. Bir erkeğin toplum içinde ağlaması, zayıflık olarak algılanabilir ve bu da onun sosyal statüsünü etkileyebilir.

Bunların yanı sıra Japon erkekleri duygularını ağlamak yerine farklı şekillerde ifade ederler. Örneğin, sanat, edebiyat alanları gibi.

Kısacası Japon erkekleri duygusuz değildir. Duygularını farklı yollarla ifade ederler.