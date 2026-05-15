Tokyo merkezli mühendislik şirketleri tarafından geliştirilen sistemde, klasik betonun aksine suyu geçirebilen özel gözenekli yapı kullanılıyor. Bu sayede yağmur suyu asfalt üzerinde birikmek yerine zeminin alt katmanlarına aktarılıyor. Özellikle otopark, kaldırım, site yolu ve yaya alanlarında kullanılmaya başlanan teknoloji Japonya’da dikkat çekiyor.

DAKİKALAR İÇİNDE SUYU EMİYOR

Yeni nesil betonun en dikkat çeken özelliği ise yüksek su geçirgenliği oldu. Yapılan testlerde zeminin yoğun yağış sırasında bile suyu hızla emebildiği belirtildi. Böylece kanalizasyon sistemlerinin üzerindeki yükün azalabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, geleneksel asfalt ve beton yüzeylerin yağmur suyunu doğrudan kanalizasyona yönlendirdiğini, bunun da özellikle büyük şehirlerde taşkın riskini artırdığını belirtiyor. Dotcon sistemi ise suyun doğal döngüye geri kazandırılmasını hedefliyor.

SICAKLIĞI DA AZALTABİLİR

Teknolojinin yalnızca sel riskine değil, şehirlerdeki aşırı sıcaklık problemine karşı da etkili olabileceği belirtiliyor. Gözenekli yapı sayesinde zeminde su tutulabildiği için yüzey sıcaklığının klasik asfalta göre daha düşük kaldığı ifade ediliyor.

Araştırmacılar, bu sistemin 'ısı adası etkisi' olarak bilinen şehir içi sıcaklık artışını azaltabileceğini düşünüyor.

MALİYETİ VE DAYANIKLILIĞI TEST EDİLİYOR

Yeni nesil geçirgen betonun farklı hava koşullarındaki performansı için testler sürüyor. Japonya’daki bazı pilot bölgelerde kullanılan sistemin uzun vadeli dayanıklılığı ve bakım maliyetleri inceleniyor.

Uzmanlara göre teknoloji özellikle iklim değişikliği nedeniyle daha sık görülen ani yağışlara karşı geleceğin şehir planlamasında önemli rol oynayabilir.