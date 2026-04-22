Japonya’nın Aichi eyaletinde yer alan, sessizliği ve az sayıdaki araç trafiğiyle bilinen Himakajima Adası, dünyada eşine az rastlanır bir trafik lambasına ev sahipliği yapıyor. Adanın tek trafik ışığı, trafiği düzenlemekten ziyade bir "eğitim anıtı" işlevi görüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ BİR DERS GİBİ

Yüzölçümü küçük, nüfusu ise yaklaşık 2 bin kişi olan adada trafik yoğunluğu yok denecek kadar az. Bu durum, çocukların anakaradaki yoğun trafiğe uyum sağlamasını zorlaştırıyordu. 1994 yılında eski Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Kazuo Sugiura'nın girişimiyle kurulan bu ışıklar, çocuklara güvenli geçiş kurallarını öğretmek amacıyla kullanılıyor.

YILDA BİR KEZ YEŞİL YANIYOR

Yılın 364 günü boyunca sadece sarı veya kırmızı renkte yanıp sönen bu ışık, her yıl yalnızca bir gün düzenlenen özel eğitim etkinliğinde yeşile dönüyor.

Üçüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, yetişkinler eşliğinde yaya ve bisikletli geçiş simülasyonları gerçekleştiriyor. 1994’ten bu yana bu lambanın yeşil yandığı gün sayısı 30’u ancak biraz geçiyor.

FARKLILIK GÖSTERİYOR

Japonya'nın diğer küçük adalarında trafik yönetimi genellikle farklılık gösteriyor:

Shinojima ve Teshima: Hiç kalıcı trafik ışığı bulunmuyor; düzen dur levhalarıyla sağlanıyor.

Aoshima (Kedi Adası): Hiç araç olmadığı için trafik ışığına ya da levhasına ihtiyaç duyulmuyor.