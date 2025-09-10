İnsan vücudu 206 kemikten oluşuyor ve kemikler hasar gördüğünde kendilerini onarabiliyor. Ancak vücudun en sert yapıları olan dişler için aynı şey geçerli değil. Bu eksikliği gidermek isteyen Japon bilim insanları, dişlerin yeniden büyümesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışıyor.

USAG-1 ANTİKORU ANAHTAR ROLDE

Araştırmanın temelinde, diş gelişimini engellediği belirlenen USAG-1 adlı antikor bulunuyor. Kyoto Üniversitesi’nden bilim insanları, 2021 yılında bu antikorun etkisini baskılayarak diş oluşumunu tetikleyen bir yöntem geliştirdi. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden olumlu sonuç alındıktan sonra, klinik aşamaya geçildi.

İNSAN DENEYLERİ BAŞLADI

Eylül 2024 itibarıyla, 30 ila 64 yaşları arasında ve en az bir dişi eksik olan 30 erkek üzerinde klinik denemeler başlatıldı. İlaç damar yoluyla uygulanıyor ve deney süreci 11 ay sürecek. Daha önce hayvanlarda yapılan testlerde yan etki gözlemlenmemesi, bilim insanlarını umutlandırıyor.

HEDEF: 2030’DA YAYGIN KULLANIM

Araştırmanın ilerleyen aşamalarında, doğuştan diş eksikliği bulunan 2 ila 7 yaş arasındaki çocukların da tedavi edilmesi planlanıyor. Kitano Hastanesi, bu yaş grubunda uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyor. Amaç, 2030 yılına kadar bu tedaviyi güvenli şekilde yaygınlaştırmak.

“YENİ BİR UMUT”

Çalışmayı yürüten Katsu Takahashi, “USAG-1’in baskılanmasının diş oluşumuna katkı sağladığını biliyoruz. Şimdi bunun insanlarda da işe yarayıp yaramadığını test ediyoruz” dedi. Takahashi, tedavinin yalnızca doğuştan diş eksikliği yaşayan çocuklar için değil, dişlerini kaybeden tüm bireyler için umut olabileceğini vurguladı.