Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın dizisi geliyor.

Variety'de yer alan habere göre; Sony Pictures Television, Jeffrey Epstein soruşturmasını konu alan yeni bir dizi projesi geliştiriyor.

Haberde, yapımın henüz bir platformla anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

Projenin hayata geçmesi durumunda, Epstein skandalının konu alan ilk dramatik dizi olacağı kaydedildi.

Daha önce bu olay hakkında birçok belgesel ve belgesel serisi yapılmıştı.

DİZİ HAKKINDA

Dizi, gazeteci Julie K. Brown'ın kaleme aldığı "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story" adlı kitaptan uyarlanıyor.

Yapımın başrolünde yer alacak Laura Dern, projede Epstein'ın suçlarını yeniden gündeme taşıyan Miami Herald muhabiri Brown'ı canlandıracak.

Hikaye, Epstein ile federal savcılar arasındaki gizli anlaşmayı ortaya çıkaran uzun soluklu gazetecilik araştırmasını merkezine alıyor.

Brown'ın yıllar süren çalışmasıyla 80 mağdurun tespit edilmesi, tanıkların konuşmaya ikna edilmesi ve sonunda Jeffrey Epstein ile Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasına giden sürecin detayları anlatılacak.