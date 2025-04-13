Sahne şovları, dansları ve sesiyle ikonik hale gelen şarkıcı Jennifer Lopez, 2025 yılında gerçekleştireceği "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Sadece Antalya ve İstanbul'da düzenlenecek konserle hayranlarının karşısında olacak olan JLO'nun biletleri, büyük bir taleple karşılanıyor.

JENNİFER LOPEZ'İN KONSER TARİHLERİ AÇIKLANDI

Jennifer Lopez'in Türkiye konserleri, 2025 yazında müzikseverlerle buluşacak. İşte JLO'nun Türkiye ve Avrupa'daki turne programı şöyle:

1 Temmuz 2025: Antalya (Lüks Otel Sahnesi)

4 Temmuz 2025: İstanbul (Yenikapı Festivalpark)

20 Temmuz 2025: Budapeşte

25 Temmuz 2025: Varşova

Türkiye'den sonra İspanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerde de sahne alacak olan JLO, Avrupa turunu benzersiz performanslarla sürdürecek.

JENNİFER LOPEZ'İN KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Jennifer Lopez konser biletleri, en uygunu 12.795 TL olarak farklı bütçeler için diğer seçenekleriyle satışa sunuldu. İşte şehir bazında güncel fiyatlar:

İstanbul Konseri: 12.795 TL (Standart) ile 139.028 TL (Premium Alan) arasında. VIP bilet fiyatı ise 230.000 TL.

Antalya Konseri: 30.783 TL ile 71.714 TL arasında değişen fiyat seçenekleri.