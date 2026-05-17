Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Benfica, deplasmanda Estoril'i 3-1 yendi. Benfica'nın gollerini Richard Rios, Alexander Bah ve Rafa Silva kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte sezonu yenilgisiz tamamlayan Benfica, 80 puanla ligi 3. sırada bitirdi. Sezon boyu bileği bükülmeyen Mourinho'nun öğrencileri büyük bir hüzün yaşadı. Şampiyon 88 puanlı Porto, ikinci ise 82 puanlı Sporting oldu.

REAL MADRİD YOLCUSU

Öte yandan Portekizli teknik direktör, Real Madrid'in ilgisini basın toplantısında açık şekilde duyurdu. Menajerinin İspanyol deviyle görüşme yaptığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, aynı zamanda Benfica'nın yeni teklifinin de çok iyi olduğunu ve önündeki seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Mourinho, Real Madrid ile el sıkışması halinde milli yıldız Arda Güler'in yeni teknik direktörü olacak.