Galatasaray, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Sarı-Kırmızılı kulübe açtığı manevi tazminat davasının mahkeme kararını duyurdu.

Açıklamada; İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Jose Mourinho'nun Galatasaray aleyhine açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasının reddedildiği ifade edildi.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Galatasaray'ın açıklamasında şöyle denildi:

İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir."