Klinik Psikolog Dr. Martin’e göre, EQ (Duygusal Zeka) seviyesi yüksek kişiler, kendi sınırlarını korumak ve duygusal dengelerini yönetmek için sergiledikleri bazı davranışlar nedeniyle sıklıkla yanlış anlaşılıyor. İşte "kötü bir alışkanlık" gibi görünen ama aslında duygusal ustalığın işareti olan o 7 davranış...

1. "Hayır" demenin netliği

Toplumda "hayır" demek genellikle bencillik olarak algılansa da, EQ uzmanları bunu bir "ilişkiyi koruma biçimi" olarak tanımlıyor.

Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler, başkalarına yardım etmeden önce kendi duygusal depolarını kontrol ederler. Sınır koymak, onların tükenmesini engeller ve ilişkilerini daha sağlıklı bir zeminde tutar.

2. Sohbetlerden ve prtamlardan erken ayrılma

Bir etkinlikten erken ayrılan biri "kaba" olarak damgalanabilir; ancak bu durum aslında "öz bakımın" en saf halidir.

Dr. Martin, bu kişilerin içsel duyusal seviyelerine karşı çok hassas olduklarını belirtiyor. Sosyal pilinin bittiğini anlayan yüksek EQ’lu birey, nezaketen orada kalıp sahte davranmak yerine dürüstçe ayrılmayı seçer.

3. Tek seferlik ve net özürler

Aşırı özür dilemek bir nezaket göstergesi gibi görünse de, yüksek EQ'lu bireyler "özür enflasyonuna" girmezler.

Dr. Martin, "Özürleri gerçektir ancak tekrarlanmaz" diyor. Bir kez içtenlikle özür dileyip konuyu kapatmak, soğukluk değil, olgun bir "kabullenme ve ilerleme" kapasitesidir.

4. Duygusal anlarda 'tepkisizlik'

Yoğun bir tartışma anında hemen tepki vermeyen biri "duyarsız" sanılabilir. Oysa gerçek tam tersidir.

Bu kişiler, duygusal fırtınanın ortasında bile dengelerini korumaya çalışırlar. Tepkisiz kalmaları bir "boş verme" değil, durumu analiz edip en doğru tepkiyi verme sürecidir.

5. Fikir değiştirme esnekliği

Dün "A" dediğine bugün "B" diyen birine "kararsız" diyebiliriz. Ancak psikolojide bu durum "bilişsel esneklik" olarak adlandırılır.

Yeni bilgiler ışığında fikrini değiştirmek, kişinin zihinsel işletim sistemini güncelleyebildiğini ve eleştirel düşünebildiğini gösterir.

6. İlişkilerde 'aşırı seçicilik'

Partner veya arkadaş seçiminde çok titiz davranmak dışarıdan "seçkinci" bir yaklaşım gibi görünür.

Dr. Martin bunu "ayırt etme yeteneği" olarak tanımlıyor. Yüksek EQ’lu kişiler, yüzeysel yakınlıklar yerine değerlerine uyum sağlayan, güvenli ve derin bağlar ararlar.

7. Dolaylı ya da şaşırtıcı derecede doğrudan iletişim

Dürüstlüğün dozu arttığında "aşırı dürüstlük" olarak adlandırılır ve rahatsız edici bulunabilir. Ancak bu, manipülasyondan kaçınma arzusunun bir sonucudur.