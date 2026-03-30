TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un eski kalecilerinden Ferhat Ertürk, umre ziyareti sırasında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kabe’yi ziyaret eden Ertürk, eski takımı için ettiği duayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Dileğini bir kağıda yazarak paylaşan Ertürk, “Allah’ım ölmeden önce Şanlıurfaspor’u Süper Lig’de görmeyi nasip et. Amin” ifadelerini kullandı. Paylaşım, kısa sürede taraftarlar arasında ilgi gördü.

1969 yılında kurulan Şanlıurfaspor ise bugüne kadar Süper Lig’de mücadele etme başarısı elde edemedi. Kulüp, tarihinin en üst seviyesini 1. Lig olarak yaşadı.

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele eden sarı-yeşilli ekip, 32 maçta aldığı 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 55 puan topladı. Şanlıurfaspor, ligde 5. sırada yer alarak üst lige çıkma hedefini sürdürüyor.