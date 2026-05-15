Beşiktaş’ta gündem, bugünkü Çaykur Rize maçından çok yarınki zirve. Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın yarın bir araya gelecek. Yalçın’ın gelecek sezona dair görüşleri, vereceği mesajlar ve geride kalan sezon ile alakalı fikirleri kaderine ışık tutacak. Sergen Yalçın, Konya maçından sonra olduğu gibi sürekli “Bırakalım” düşüncesi içerisinde olacaksa ‘ayrılık’ ihtimali kuvvetlenecek. Jota’nın transferiyle başlayan hoca-başkan arasında yaşanan gerilim, Yalçın’ın basın toplantısında “Transferi kim yaptı?” eleştirisi ile tavan yapmıştı. Kulüpte “Sergen Yalçın’ın istediği bütün isimler alınmasına rağmen başarı gelmedi” görüşü hakim. Yine de Adalı, henüz karar vermedi. İstikrar kadar olumsuz düşüncelerin hakim olduğu senaryoda yol ayrılığı da masada.