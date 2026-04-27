Olay 12 Nisan Pazar günü Kadıköy Feneryolu mahallesi Şehir Kahya sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Lüks sitenin otoparkından binaya giren hırsızlar mağdur T.M.S.’nin yaşadığı daireden 2 cep telefonu, 1 bilgisayar, çok sayıda kredi kartı ve otoparkta bulunan 1 otomobili çalarak kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kimlikleri tespit edilen şüphelilerden S.Y.(26), Gaziosmanpaşa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Daha önceden poliste 42 suç kaydı olduğu öğrenilen S.Y.’nin ifadesi doğrultusunda operasyonlarına devam eden polisler, olaya karışan ve daha önceden 33 suç kaydı bulunan H.O.'yu da(24) gözaltına aldı.

OTOMOBİL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Kadıköy'de 4 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları tespit edildi.

Polis, şüphelilerin bir olayda sitenin kapalı otoparkından bisiklet çaldıkları anların güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin otoparktan çaldığı otomobil Avcılar'da bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.O. ise ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.