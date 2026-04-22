Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa’yı konuk etti. Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Yağmur Uraz'ın kaydettiği 5 golle yıldızlaştığı karşılaşmayı 11-0 kazanan sarı-lacivertliler, puanını 71’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe arsaVev, bu farklı galibiyetin ardından bu sezon attığı gol sayısını da 113’e yükseltti. Galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Sabastine, 12,14, 58, 63 ve 82. dakikalarda Yağmur Uraz, 20. dakikada Peritan Bozdağ, 29. dakikada Busem Şeker, 55. dakikada Olga Massombo, 69 ve 79. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti. Fenerbahçe arsaVev, ligde gelecek hafta deplasmanda Galatasaray Gain ile karşılaşacak.

