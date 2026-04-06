İstanbul trafiğinde bu kez erkek sürücü ile kadın sürücü arasında 'kimlik' tartışması yaşandı. Fatih ilçesi Ahmediye Caddesi'nde kadın sürücünün ters istikamete girdiğini öne süren erkek sürücü tepki gösterdi.

'BAKIN TERSTEN GELİYORSUNUZ'

Aracından inerek cep telefonuyla görüntü alan erkek sürücü, "Bakın önünüz boş. Bakın tersten geliyorsunuz. Bakın dönüş yolunuz var. Ben zaten bir şey söylemedim. Arabamda oturuyordum. Size yol verdim" dedi.

'SEN KİMLİĞE BAK! SENİ ALACAKLAR!'

Kadın sürücünün yanında bulunan başka bir kadın ise cüzdanını çıkarıp bir kimlik gösterdi. 'Trafikten seni alacaklar' diyen kadın, 'Sen kimliğe bak! Kamerası da var arabanın, sen niye tek yön diyorsun? Sana ne! Kameraya çekildin sen, plakan da alındı' ifadelerini kullandı.

'EMNİYET PERSONELİYİM DİYORSUNUZ KURALLARA UYMUYORSUNUZ'

Başka bir sürücü ise kadınların içinde yer aldığı araca tepki göstererek, "Emniyet personeliyim diyorsunuz ama kurallara siz uymuyorsunuz" şeklinde konuştu.

'ELİNE AZICIK YETKİ GEÇEN KENDİNİ KRAL İLAN EDİYOR'

Görüntülere sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Kimlik doğruysa bile devlet, görevlisine görevi halka doğru hizmet için verir ve yetkilendirir. Burada buna uygun bir uygulama var mı ya da devletin gücünü şahsi amaçlı halka tehdit unsuru olarak kullanmak mı var?", "Hem tersten geliyor hem de trafiği tehlikeye atma söz konusu üstüne kendini üstün görme var her şeyden kesinlikle yanlış sistem ve kanunlar bunu kabul etmemeli gerekli ceza verilmeli", "Eline azıcık yetki geçen herkes kendini kral ilan ediyor. Diyoruz ya; Bizde ahlak sorunu var. Balık baştan kokuyor. Genel başkan sayesinde adı duyulan siyasetçiler, siyasetçiler sayesinde koltuk sahibi amirler, bu amirlerden yüz bulan alt takım. Herkes ahlaksız. Sorun büyük yani", "Kamu kurum personelleri ters yolu keyfi olarak kendi istedikleri gibi kullanabiliyor mu? Ve kimlik kartı ile ters yönde girildiği uyarısını yapanları kafalarına göre vatan emniyete aldırabiliyorlar mı? Daha öncede böyle işlem yapılmış mıdır?" yorumları yapıldı.