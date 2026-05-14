Genç bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, Tuen Mun Yolu Otobüs Terminali yakınlarında seyreden toplu taşıma aracında adamın telefon ekranında müstehcen içerik açık olduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yayılarak bir gün içinde bir milyondan fazla izlendi.

‘BOŞ KOLTUKLARA RAĞMEN KADINLARIN YANINA GELİYOR’

Videonun ardından birçok kadın, aynı adamı farklı zamanlarda özellikle KMB 263 numaralı hatta gördüklerini söyledi. Adamın, Tuen Mun, Sha Tin ve Fo Tan yönüne giden diğer hatlarda da karşılarına çıktığını belirten yolcular, adamın boş koltuklar olmasına rağmen özellikle genç kadınların yanına oturduğunu ifade etti.

‘İŞE GİDİŞ GELİŞ SAATLERİNDE SIK SIK GÖRÜYORUZ’

Bazı kadınlar, adamın yolculara doğru eğildiğini ve çevresindekileri sürekli izlediğini söylerken, işe gidiş geliş saatlerinde onu sık sık gördüklerini belirtti. Adam ile aynı konut sitesinde yaşadığını söyleyen bir kişi ise yaşananların ardından eve dönüşlerde kendisini huzursuz hissettiğini anlattı.

AKRABASI ÖZÜR DİLEDİ

Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından kendisini adamın akrabası olarak tanıtan bir kişi kamuoyuna açık bir özür yayımladı. Açıklamada, ailenin durumdan kısa süre önce haberdar olduğu belirtilirken, adamın sosyal iletişim konusunda sorun yaşadığı ve annesinin ölümünden sonra yeterli gözetimden uzak kaldığı ifade edildi.

‘DESTEK ALMAYA TEŞVİK EDİLECEK’

Akraba ayrıca, adamın toplu taşıma araçlarında kadın yolcuların yanına oturmaması konusunda yönlendirileceğini ve davranışlarıyla ilgili destek almaya teşvik edileceğini açıkladı.

Ancak açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı, toplu taşıma araçlarında kadınları rahatsız eden davranışların kabul edilemez olduğunu savunurken, bazıları ise adamın profesyonel destek alması gerektiğini dile getirdi.