Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kadına tasma takarak gezdiren erkeğe tepki yağdı.

AŞAĞILAYICI GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntülerde bir erkeğin, para karşılığı çalıştığı öne sürülen ve spor eğitmeni olduğu iddia edilen Rus uyruklu bir kadına tasma takarak onu köpek gibi gezdirdiği, ayrıca havuzdan su içirdiği anlar yer aldı. Söz konusu davranışlar çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

'KABUL EDİLEMEZ'

Kısa sürede yayılan video, etik değerler ve insan onuru çerçevesinde geniş bir tartışma başlattı. Pek çok kullanıcı, bu tür içeriklerin kabul edilemez olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.