Mahalle muhtarlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinlikte, Anneler Günü kutlamaları kapsamında özel bir tema belirlendi. Katılımcıların leopar desenli kıyafetlerle iştirak ettiği organizasyon, mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

GELENEKSEL ETKİNLİKTE LEOPAR TEMASI

Müzik ve eğlence programlarının yer aldığı gecede, davetliler leopar temalı kombinleriyle etkinliğe katılım sağladı. Muhtarlık tarafından koordine edilen gecede çeşitli dans gösterileri ve müzik yayınları yapıldı. Tematik kıyafet zorunluluğu veya tercihiyle dikkat çeken organizasyon, mahalle genelinde geniş bir ilgiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği gece, katılımcıların paylaştığı görsel ve videolarla sosyal medya platformlarında da yer buldu. Organizasyonun, mahalledeki sosyal dayanışmayı artırmak ve Anneler Günü'nü farklı bir konseptle kutlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Bu yıl üçüncüsü tamamlanan "Leopar Gecesi", mahalledeki kültürel ve sosyal etkinlikler takviminde yer alan önemli organizasyonlardan biri olarak kaydedildi