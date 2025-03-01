Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erşad Batmaz, “Kadınlarda idrar kaçırmanın en sık nedenleri arasında doğumlar, menopoz, fazla kilo, kronik öksürük, ağır kaldırma ve yaşlanmaya bağlı pelvik kas zayıflıkları yer alır. Özellikle doğum sonrası gelişen pelvik taban kaslarındaki gevşeme, mesaneyi destekleyen dokuların zayıflamasına yol açarak idrar kaçırmaya neden olabilir. Kadınların çoğu bu durumu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görüp tedavi arayışına girmezler ancak günümüzde modern tedavi yöntemleri ile bu sorun kolayca çözülebiliyor” diye konuştu.

‘ETKİLİ VE KALICI BİR ÇÖZÜM SUNUYOR’

Op. Dr. Batmaz, "Özellikle jinekoloji ameliyatları sonrasında oluşan ‘idrar kaçırma’ sorununun ameliyatın bir komplikasyonu olarak ortaya çıkmış olma olasılığı yüksektir. Bu durumda yapılması gereken ameliyatı gerçekleştiren doktora başvurmaktır. Bu sorunu yaşayan kadınlar için TVT yöntemi, etkili ve kalıcı bir çözüm sunmaktadır. TVT, idrar kaçırmayı tedavi etmek için geliştirilen minimal invaziv (küçük kesi ile yapılan) bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, mesane boynunu ve üretra adı verilen idrar kanalını desteklemek amacıyla, özel bir sentetik bant yerleştirilir. Bu bant, idrar kaçırmaya neden olan gevşemiş dokuları destekleyerek, idrar tutmayı sağlayan mekanizmayı güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Yönteminin avantajlarını sıralayan Op. Dr. Batmaz, "Hızlı ve etkili bir tedavi sunar: Ameliyat süresi genellikle 15-30 dakika arasında değişir. Hastanede yatış süresi kısadır: Çoğu hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Günlük yaşama dönüş hızlıdır: Kısa sürede normal aktivitelere dönmek mümkündür. Yüksek başarı oranına sahiptir: TVT yöntemiyle yapılan cerrahi girişimlerin büyük çoğunluğunda kalıcı iyileşme sağlanır. Görünür bir ameliyat izi bırakmaz: Vajinal yoldan yapılan bu işlemde, dışarıdan görünen bir ameliyat izi oluşmaz" dedi.

‘HER İDRAR KAÇIRMA VAKASI FARKLIDIR’

Op. Dr. Batmaz, tedaviye karar vermeden önce detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek, “TVT yöntemi, özellikle stres tipi idrar kaçırma yaşayan kadınlar için ideal bir tedavi seçeneğidir. Öksürme, hapşırma, gülme veya ağır kaldırma sırasında idrar kaçıran kadınlar, bu yöntemden büyük fayda görebilir. Bununla birlikte her idrar kaçırma vakası farklıdır. Bu nedenle, hastalarımıza önce detaylı bir değerlendirme yapıyoruz. İdrar kaçırmanın tipi ve şiddetine bağlı olarak, TVT yönteminin uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Eğer hasta için uygun bir yöntem değilse, diğer tedavi seçeneklerini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İYİLEŞME SÜRECİ OLDUKÇA HIZLIDIR’

Op.Dr. Batmaz, “İyileşme süreci oldukça hızlıdır. Hastalar genellikle 1-2 gün içinde normal hayatlarına dönebilirler, ancak birkaç hafta ağır kaldırmaktan ve zorlayıcı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Bunlarla birlikte ilk günlerde hafif ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir, ancak bu durum kısa sürede geçer. Ağır egzersizlerden ve cinsel ilişkiden yaklaşık 4-6 hafta uzak durulmalıdır ve doktor kontrolleri aksatılmamalıdır” diye konuştu.

‘İDRAR KAÇIRMA BİR KADER DEĞİL’

Kadınların bu durumu kabullenmek yerine tıbbi destek almaları gerektiğini vurgulayan Op.Dr. Batmaz son olarak şunları söyledi:

"İdrar kaçırma, kadınların hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir durumdur. Ancak bu sorunu yaşayan kadınlar için TVT yöntemi, hızlı, etkili ve kalıcı bir çözüm sunmaktadır. Bu tür bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalan kadınlar, utanıp çekinmeden bir uzmana başvurmalı ve yaşam kalitelerini yükseltmek için modern tedavi yöntemlerinden faydalanmalıdır."