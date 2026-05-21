Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, İnanır'ın eşi Jülide Kural İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız." açıklamasını yaptı.

İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve zatürre teşhisi konulmuştu.