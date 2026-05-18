Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, evinde rahatsızlandıktan sonra Beşiktaş'ta hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İnanır, "Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da" dedi.

