Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, dün gece aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yakın çevresinin durumu fark etmesinin ardından sanatçının Beşiktaş’taki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi. İlk müdahalesi acil serviste yapılan İnanır’ın, doktorların değerlendirmesi sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı aktarıldı. Sanatçının tedavisinin sürdüğü hastane tarafından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. HATANEDEN AÇIKLAMA Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”

