İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Fatih G. yönetimindeki hafif ticari araç kavşağa doğru ilerlediği sırada, park halindeyken yola çıkmak isteyen Cemil Ş. idaresindeki kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Şermin G. başından yaralandı. Araçta bulunan diğer çocuklar ise kaza sonrası kısa süreli büyük bir korku ve panik yaşadı.
KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çarpışmanın hemen ardından yaşanan can pazarı ve gerilim, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü başını tutarak aracından inip olayın şokunu atlatmaya çalışırken, başından yaralanan Şermin G. kucağında bebeğiyle araçtan fırladı. Şokun etkisiyle sinir krizi geçiren anne, kamyonet sürücüsüne bağırarak büyük tepki gösterdi. Gözyaşları içindeki kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve bir kişi bebeği güvenli bir şekilde kucağına alarak yaralı anneyi sakinleştirmeye çalıştı.
ANNE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şermin G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneden alınan bilgilere göre kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testlerinde her iki sürücünün de sıfır promil çıktığı belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, hasar gören araçların yoldan çekilmesiyle birlikte tamamen normale döndü.