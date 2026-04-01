Kağıthane’de seyir halindeki bir takside çıkan yangın paniğe neden oldu. Okmeydanı Viyadüğü üzerinde ilerleyen araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü Ali D., yangını fark etmesi üzerine aracı hızla yol kenarına çekerek takside bulunan yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Yangın sonrası taksi tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.