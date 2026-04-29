İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi önce takla atması sonucu bir evin çatısına uçtu. Görenleri dehşete düşüren kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şoförün, kazadan hemen önce öğrencileri indirdiği bildirildi.

Kazanın ardından itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtarılan 64 yaşındaki Mustafa Fedaioğlulları, bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Fedaioğulları’nın iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

KAZADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERİ İNDİRMİŞ

Servis şoförü Fedaioğulları’nın şeker hastası olduğu öğrenilirken, kazadan kısa bir süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen Fedaioğulları’nın iş yerindeki işçileri almaya gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin, yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı bilgisine ulaşıldı. Evin çatısına düşen servis ise havadan görüntülendi.