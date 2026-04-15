Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının okuldaki 16 yaşında bir öğrenci tarafından düzenlendiği ve 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi.



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve olayın çok taze olduğunu belirterek, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Maalesef can kaybı var. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." şeklinde konuştu.



SALDIRIYA 5 SİLAH VE 7 ŞARJÖRLE GELDİ



8. sınıfta okuduğu öğrenilen saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği öğrenilirken, iki farklı sınıftaki öğrenciler saldırıda hedef alındı.



Vali Ünlüer, ilk değerlendirmelere göre saldırgan öğrencinin babasına ait silahları kullandığının düşünüldüğünü açıkladı.

4 CAN KAYBI VAR

Olayda saldırganın dışında iki öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti.

BABASI EMEKLİ POLİS ÇIKTI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın 8. sınıf öğrencisi olduğunu ve babasının emekli emniyet mensubu olduğunu duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." dedi.





3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR



Saldırı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi

