Kahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.



Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olan bir öğrencinin de bugün yaşam savaşını kaybettiği ve ölü sayısının 10'a yükseldiği öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



Salı günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş'ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıyı, aynı okulda 8. sınıf öğrencisi olan İsa Aras Mersinli'nin, emekli emniyet müdürü babasına ait 5 silah ile gerçekleştirdiği öğrenildi.



Saldırgan, hedef gözetmeksizin iki sınıfa girer açtığı ateşin ardından kendi yaşamına son vermişti.



AYRINTILAR GELİYOR...





